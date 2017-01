Porsche 911 GTS-Reihe

Kein Hersteller versteht es besser, eine kleine Produktpalette maximal aufzufächern. Auf der North American International Autoshow (NAIAS) stellen die sportlichen Stuttgarter von Porsche gleich fünf neue Elfer-Varianten vor. Allen gemein sind ein auf 331 kW/450 PS und ein auf 550 Nm maximales Drehmoment leistungsgesteigerter Dreiliter-Sechszylinder-Turboboxer sowie das GTS-Signet am Heck. Der Sportwagenkunde hat dabei die Wahl zwischen Coupé, Cabrio oder Targa, zwischen Heck- und Allradantrieb oder manuellem Siebengang-Getriebe sowie Doppelkupplung. 450 PS bedeuten 20 PS mehr als der Vorgänger oder 30 PS mehr als der aktuelle Porsche 911 Carrera S. Das Porsche Active Suspension Management (PASM) ist für alle GTS-Modelle serienmäßig an Bord. Die GTS Coupés erhalten das PASM-Sportfahrwerk, das die Karosserie um zehn Millimeter absenkt. Schnellster Sprinter der Familie ist das 911 Carrera 4 GTS Coupé: mit Doppelkupplungsgetriebe und serienmäßigem Sport-Chrono-Paket schafft er den Spurt von 0 auf Tempo 100 in 3,6 Sekunden. Alle GTS-Versionen sind über 300 km/h schnell. Spitzenreiter ist mit 312 km/h das Coupé mit Schaltgetriebe und Heckantrieb. Der Normverbrauch der sparsamsten Version Porsche 911 GTS Coupé mit PDK beträgt 8,3 Liter. Alle GTS-Versionen basieren auf der breiten Allrad-Karosserie. Ein tiefer Bugspoiler und eine höhere Heckspoiler-Ausfahrhöhe senken die Auftriebswerte an Vorder- und Hinterachse gegenüber den Carrera S-Modellen ab. Am Heck finden sich abgedunkelte Heckleuchten, das schwarz glänzende Lufteinlassgitter und die mittig angeordneten Doppelendrohre der serienmäßigen Sportabgasanlage. Dazu kommen Sport-Außenspiegel, lackierte 20-Zoll-Räder mit Zentralverschluss und GTS-Schriftzüge an den Türen. Innen gibt es das Sport-Chrono-Paket, elektrische Alcantara-Sportsitze, Aluminium-Zierleisten sowie weitere Alcantaraapplikationen an Lenkradkranz, Mittelarmkonsole und Armauflage. Marktstart ist im März 2017. Die Preise liegen zwischen 124.451 für den Porsche 911 GTS und 144.919 Euro für das 911 GTS 4 Cabrio. Stand: 13.01.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Detroit