Wenn die 911-Familie im Hause Porsche Nachwuchs bekommt, dann schaut die ganze Welt hin. Fals der Name des Frischlings dann auch noch die Buchstabenkombination RS am Ende führt, dqann gehen die Mundwinkel der Fans gleich noch weiter nach oben. Beim neuen Porsche 911 GT2 RS ist das nicht anders. Denn mit seinen 700 PS, die er aus einem 3,8 Liter großen Biturbo-Boxermotor herausholt, ist er nicht nur der stärkste, er ist auch der schnellste bisherige Straßen-Elfer. Der vollgetankt 1.470 Kilogramm schwere Zuffenhäuser prescht aus dem Stand in 2,8 Sekunden bis Tempo 100. Ein Ende der Beschleunigung ist erst bei 340 km/h vorgesehen. Gegenüber seines Vorgängers bietet er nicht nur 80 PS mehr, er packt auch gleich noch 50 Newtonmeter auf die bisherigen 700 Newtonmeter oben drauf. Das Besondere am Porsche 911 GT2 RS bleibt natürlich sein Heckantrieb. Damit die brachiale Kraft auch tatsächlich über die 21 Zoll großen und 325 Millimeter breiten Ultra High Performance-Reifen auf der Straße ankommt, dafür sorgt ein GT-spezifisch abgestimmtes Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Für hohe Kurvengeschwindigkeiten sorgt unter anderem die Hinterachslenkung. Für präzise und kräftige Bremsmanöver steht die Porsche Ceramic Composite Brake zur Verfügung. Wer mehr als die 285.220 Euro Grundpreis ausgeben möchte, für den hält Porsche natürlich noch ein paar Optionen parat, wie das 30 Kilogramm leichtere Weissach-Paket, das noch mehr Elemente aus kohlefaserverstärktem Kunststoff und Titan mitbringt. Aber auch eine 9.450 Euro teure Uhr mit einem in dreijähriger Arbeit von Porsche Design selbst entwickelten Uhrwerk steht zur Wahl. Das sehr sportive und aggressive Auftreten, das von einem gewaltigen Heckspoiler sowie mächtigen Luftein- und auslässen dominiert wird, findet im Inneren seine Fortsetzung. Serienmäßig kommen dort rotes Alcantara, schwarzes Leder sowie Interieurteile aus Sichtcarbon zum Einsatz. Fahrer und Beifahrer nehmen in aus Sichtcarbon gefertigten Vollschalensitzen Platz. 911-Besitzer kennen zudem das aus jedem anderen Modell bekannte Infotainmentsystem PCM. Mit der Porsche Track Precision App ist auch weiterhin eine detaillierte Aufzeichnung, Anzeige und Analyse von Fahrdaten auf dem Smartphone möglich. Der Verbrauch des neuen Porsche 911 GT2 RS wird mit 11,8 Litern auf 100 Kilometer angegeben. Stand: 02.07.2017 Text: Marcel Sommer Fotos: Hersteller