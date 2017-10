In Sachen Salamitaktik macht den Zuffenhausenern so schnell niemand etwas vor. Wie kein anderer Autohersteller in Europa schafft es Porsche , sein wachsendes, aber immer noch überschaubares Modellangebot beeindruckend aufzufächern. Neuestes Beispiel mit alten Tugenden ist der Porsche 911 Carrera T. An sich ein ganz normaler Elfer, der jedoch durch ein paar Ausstattungsdetails und dem Abspecken von überschaubaren 20 Kilogramm zum bestens vermarktbaren Touring-Modell erhoben wurde. Sportfahrwerk nebst zwei Zentimetern Tieferlegung, Sport-Chrono-Paket, verkürzte Schaltwege und Teilledersitze mit Mittelbahnen aus Textil - fertig ist das neue Touring-Modell. Von außen erkennt man den schmucken 911 T durch eine angepasste Bugspoilerlippe, graue Außenspiegel, 20-Zoll-Carrera-S-Räder in Titangrau sowie 911 Carrera T-Schriftzügen an Flanken und Heck. Zudem gibt es ab Werk eine Sportabgasanlage mit schwarzen Endrohren. Der 911 T ist in den Lackierungen Schwarz, Lavaorange, Indischrot, Racinggelb, Weiß, Miamiblau sowie Carraraweiß, Tiefschwarz und GT-Silber zu bekommen. Dank einer kürzeren Hinterachsübersetzung und mechanischer Quersperre sprintet der 911 Carrera T in 4,5 Sekunden von null auf Tempo 100. Die 200-km/h-Grenze erreicht das Modell nach 15,1 Sekunden. Optional ist der Carrera T auch mit Porsche-Doppelkupplungsgetriebe bestellbar. Damit erreicht er die 100 km/h in 4,2 Sekunden, die 200 km/h nach 14,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit mit beiden Getriebevarianten liegt bei mehr als 290 km/h. Seinen Normverbrauch gibt Porsche mit 8,5 Litern SuperPlus. Dass der Sportler mit seinem 370 PS starken Sechszylinder-Turboboxer durch ein paar Kleinigkeiten rund 20 Kilogramm abgespeckt hat, wird niemand ernsthaft herausfahren können, doch macht es das Gesamtpaket einfach stimmiger. Fond- und Heckscheiben bestehen aus Leichtbauglas, die Dämmung des Sportlers ist reduziert und statt auf Türgriffe blickt man auf Öffnungsschlaufen, wie man sie aus dem Rennsport kennt. Rücksitze und Navigationssystem gibt es nur auf Wunsch aber dann immerhin ohne Aufpreis. Das neu kreierte Sondermodell ist ab Januar 2018 zu Preisen ab 107.553 Euro lieferbar. Stand: 28.10.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Stuttgart