Opel Insignia Country Tourer

Spät ist Opel mit dem Insignia Country Tourer auf den Trend zur Symbiose von Freizeitkombi und Geländecrossover aufgesprungen. Audi hat es mit seinen Allroad-Modellen vorgemacht und viele andere Hersteller zogen nach als sie sahen, dass Höherlegung, Kunststoffzierrat und eine stimmungsvolle Namensgebung eine gute Möglichkeit waren, um Kunden zusätzlich Geld aus der Tasche zu ziehen. Der Nutzen des Insignia Country Tourer ist ebenso wie bei Audi A4/A6 Allroad, VW Passat Alltrack und Co. nicht nennenswert größer als bei den normalen Kombiversionen. Doch man hebt sich optisch ab und fährt einen halben SUV. "Unser Insignia Country Tourer sollte ein in jeder Hinsicht kerniger Typ werden", sagt Opel-Designchef Mark Adams: "Sein ausgewiesen athletisches Profil wird durch robuste Offroad-Merkmale bis ins Detail betont." Beim Vorgänger war jeder zehnte verkaufte Insignia ein Country. Keine große Überraschung also, dass auch Opel von seinem jüngst gestarteten Insignia ein solches Twittermodell herausbringt. Seine Weltpremiere feiert er auf der IAA im September, danach kommt er in den Handel. Der Country Tourer ist ein Insignia Kombi, der mit dunklen Kunststoffverkleidungen und einem angedeuteten Unterfahrschutz vorne und hinten auf rustikales Lifestylemobil macht. Falls der Fahrer des Familienkombis doch einmal auf einen Feldweg abbiegt, gibt es neben dem serienmäßigen Allradantrieb zwei sparsame Zentimeter mehr Bodenfreiheit. Aber die dienen mehr der Optik, als dass sie einen praktischen Nutzen erfüllen. Durch ein modernes Torque-Vectoring-Antriebskonzept wird die Motorleistung nicht nur an die Vorderachse, sondern über zwei elektrisch gesteuerte Lamellenkupplungen auch variabel die beiden Hinterräder übertragen. Für eine entsprechende Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit soll das adaptive Dämpfersystem sorgen, das sich ebenso über einen Fahrprogrammschalter ansteuern lässt, wie Lenkung, Gaspedalkennlinie und Schaltpunkte der optionalen Achtgangautomatik. Die Ausstattung des Opel Insignia Country Tourers entspricht ansonsten weitgehend den bekannten Insignia-Modellen der höheren Ausstattungslinien. Neben Platz für bis zu fünf Personen fasst der Laderaum mit seiner im Verhältnis 40:20:40 teilbaren Rückbank hinter seiner elektrischen Heckklappe maximal 1.665 Liter. Anzunehmen, dass Opel den Insignia Country Tourer nur mit den stärkeren Motorversionen anbieten wird. Im Vergleich zu der vergleichbaren Kombiversion dürfte der Aufpreis bei mindestens 2.000 Euro liegen. Stand: 06.04.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Frankfurt