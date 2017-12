Der McLaren 720 S ist ein grandioser Straßensportler, wie es derzeit nur wenige auf der Welt gibt. Doch so alltagstauglich der 720er mit all seinem Rennstreckenpotenzial auch ist, auf der Rundstrecke dürfte er ab kommendem Jahr seinen Meister gefunden haben - und der kommt aus dem eigenen Hause. McLaren legt eindrucksvoll nach - nicht nur durch die Bezeichnung des neuen Supersportlers. Der McLaren Senna ist mit seinen 800 PS eine Reminiszenz an den 1994 tödlich verunglückten Formel-1-König Ayrton Senna da Silva aus Brasilien, der für viele bis heute als der beste Rennfahrer als Zeiten gilt. Wer die vergangenen Kleinserien von McLaren erlebt hat, der weiß, dass er jetzt kurz vor Weihnachten an sich schnell sein muss, noch einen der nur 500 McLaren Senna zu bekommen. Doch es ist selbst für einen Gutschein unter dem Weihnachtsbaum zu spät. Obschon der martialisch aussehende Supersportler seine Weltpremiere erst auf dem Genfer Salon im März 2018 feiert, sind alle Modelle bereits verkauft. Für 922.250 Euro gibt es nicht nur das gewohnt spektakuläre McLaren-Design, sondern auch einen doppelt aufgeladenen Vierliter-V8, der als Mittelmotor auf 800 PS und 800 Nm maximales Drehmoment erstarkt ist. In den Handel kommt der Über-McLaren in der zweiten Jahreshälfte 2018. Das Monocage-Chassis aus Kohlefaser, das den Kern des Senna-Modells bildet, ist eine Weiterentwicklung der Struktur, mit der seit einem Jahr der grandiose McLaren 720S unterwegs ist. Alle Karosserieteile sind aus Kohlefaser gefertigt, wodurch sich das Leergewicht auf 1.198 Kilogramm reduziert. Mit einer maximalen Leistung von 800 PS verfügt der McLaren Senna über ein Leistungsgewicht von 668 PS pro Tonne. Neben Motor, Doppelkupplungsgetriebe und aktiver Aerodynamik mit mächtigem Heckflügel ist die hydraulische Federung eines der technologischen Höhepunkte des McLaren Senna. Die hydraulische Federung Race Active Chassis Control II arbeitet im Einklang mit der aktiven Aerodynamik und dem extrem steifen Monocage-Chassis, um ein intensives Fahrerlebnis auf einer Rennstrecke zu ermöglichen. RCC II ist eine Doppelquerlenkeraufhängung, die zusätzlich mit hydraulisch gekoppelten Dämpfern und einem hydraulischen Ersatz für konventionelle mechanische Stabilisatoren ausgestattet ist. Sie entwickelt auch die Technologie der variablen Steifigkeit und Fahrhöhe weiter, die erstmals in dem Hydrauliksystem des McLaren P1 zu sehen war. Die adaptiven Dämpfer sind hydraulisch miteinander verbunden, sowohl von links nach rechts als auch von vorne nach hinten, mit zwei Ventilen pro Dämpfer zur unabhängigen Einstellung von Druck- und Zugstufe. Die Steifigkeit des McLaren Senna wird separat über ein kinetisches Rollensystem oder Dämpfer gesteuert. Das stufenlos regelbare RCC II-System verbessert die beim McLaren 720S eingeführte Steuerungsstrategie und fügt einen Race-Modus hinzu, der eine niedrigere Fahrhöhe, einen niedrigeren Schwerpunkt und eine deutlich steifere Federung einführt. Dynamische Parameter werden vom Fahrer über das Active Dynamics Panel auf der Mittelkonsole eingestellt, um den Komfort-, Sport- oder Track-Modus zu wählen, oder über einen Schalter in einer Dachkonsole, um in den Rennmodus zu gelangen. Stand: 10.12.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Archiv