Kia Ceed 2018

Der Ceed brachte Kia den Durchbruch in Europa. Dort wurde er entwickelt und dort gefällt er den Kunden besonders gut. Er sorgte für frischen Wind in der Kompaktklasse und hat sich hinter Golf, Focus und Co. einen festen Platz im Mittelkreis erkämpft. Das Design der neuen Ceed-Generation baut auf dem Vorgänger auf - modern, aber alles andere als mutig. Konzerndetails wie die obligatorische Tigernase sowie Leuchtelemente an Front und Heck lassen ihn ohne Umschweife und Blick aufs Logo als Kia erkennen. Im Vergleich zum Vorgänger ist der neue Ceed flacher (1,45 cm, -23 mm) und breiter (1,80 cm, +20 mm). Der Frontüberhang wurde um 20 mm verkürzt, während Gesamtlänge (4,31 m) und Radstand (2,65 m) unverändert blieben. Kreiert wurde auch die nun dritte Generation nicht nur im Kia-Designzentrum in Korea, sondern insbesondere in der Frankfurter Außenstelle. Die Technik stammt ebenfalls nicht nur aus dem Land, wo derzeit die Olympischen Winterspiele stattfinden, sondern elementar aus dem Entwicklungszentrum Rüsselsheim, wo die Schwestermarken Kia und Hyundai ihren europäischen Schliff bekommen. Die dritte Ceed-Generation basiert auf der neuen K2-Plattform, wodurch auch das Volumen des Gepäckabteils auf 395 Liter wachsen konnte. Hinzu kommen eine größere Schulterfreiheit für die Fondpassagiere und mehr Kopffreiheit auf den Vordersitzen sowie eine tiefere Sitzposition des Fahrers. Im Vergleich zum Vorgänger bietet das neue Kompaktklassemodell von Kia mehr weich unterschäumte Oberflächen sowie Details in Metall- und Chromoptik. Zum Marktstart ist der Kia Ceed mit drei Benzinmotoren und einem Diesel in zwei Leistungsstufen zu bekommen. Abgesehen vom 1,4 Liter großen Basisbenziner mit 100 Saug-PS ist das Motorenportfolio auf neustem Stand. So gibt es einen 88 kW/120 PS starken Einliter-Dreizylinder, während der 1,4 T-GDI mit seinen 103 kW/140 PS das bisherige 1,6-Liter-Aggregat ersetzt. Die Normverbräuche liegen bei 4,9 bzw. 5,4 Liter. Der 1,6 Liter große Commonrail-Diesel ist in zwei Leistungsvarianten von 115 und 136 PS verfügbar. Der Selbstzünder verfügt über eine Abgasnachbehandlung mit SCR-Kat und hat daher deutlich niedrigere Feinstaub- und Stickoxid-Emissionen als der Vorgängermotor. Die genauen Verbräuche stehen noch nicht fest. Kia rechnet damit, dass die CO 2 -Emissionen des neuen Ceed 1.6 CRDi nach dem neuen Testzyklus WLTP unter 110 Gramm pro Kilometer liegen werden. Als Alternative zur serienmäßigen Sechsgang-Handschaltung sind die beiden Topmodelle auch mit einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe zu haben. Das Angebot an Serien- und Sonderausstattungen wurde deutlich erweitert. So gibt es Bildschirme mit fünf, sieben und acht Zoll Diagonale, auf Wunsch Sitzheizung vorne und hinten sowie vorne eine Sitzklimatisierung, beheizte Frontscheibe und zahlreiche Fahrerassistenzsysteme. Unverändert nicht im Programm: Allradantrieb oder eine elektronische Dämpferabstimmung. Nach dem fünftürigen Schrägheckmodell wird es später eine Kombiversion sowie einen Shooting Brake und gegebenenfalls eine SUV-Variante des Ceed geben. Dann klappt es vielleicht auch mit der Nummer eins im Portfolio - derzeit ist der Kia Ceed "nur" Nummer drei hinter Rio und Sportage. Stand: 15.02.2018 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: München