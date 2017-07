Ian Callum ist Schotte und nennt die Dinge gerne bim Namen. "In die Box in der Mittelkonsole passen zwei Flaschen Wein", erklärt der Chef-Designer von Jaguar freimütig und nennt damit eine praktische Seite des Jaguar E-Pace. "Ich will, dass die Leute lächeln, wenn sie das Auto sehen", fügt Callum hinzu, während er über geschwungene Karosserielinien philosophiert. Doch erst einmal bleibt bei der Präsentation in London den Anwesenden der Mund offen: Mit einem halsbrecherischen Manöver schraubt sich der 4,40 Meter lange Kompakt-Crossover in die Luft, dreht sich dabei spiralförmig um die Längsachse und landet nach 15,3 Metern wieder auf allen vier Rädern. Applaus! Dieser James-Bond-Stunt gelang erstmals mit einem Serienfahrzeug und sicherte dem britischen Autobauer einen Eintrag in das Guinness Buch der Rekorde. Alles schön und gut. Doch von Applaus alleine kann eine Automarke nicht leben. Umsätze müssen her. Auf diesem Gebiet hat Jaguar in den vergangenen Jahren eine klasse Leistung abgeliefert. Jetzt soll die Erfolgsgeschichte mit dem E-Pace weitergehen und die Briten strotzten nur so vor Selbstbewusstsein. "80 Prozent der E-Pace-Käufer sollen Jaguar-Neukunden sein", verkündet der weltweite Marketing-Direktor Finbar McFall. Das sind mutige Worte, die nichts anderes bedeuten, dass der kompakte Jaguar ab Anfang des nächsten Jahres bei BMW , Mercedes-Benz und Audi räubern soll. Und das ab einem Basispreis von 34.950 Euro für den Diesel mit 150 PS. Nur zum Vergleich: Ein Audi Q3 1.4 TFSI mit 125 PS startet bei 28.550,00 Euro. Fünf Ingenium Vierzylindermotoren stehen beim E-Pace zur Auswahl: zwei Benziner mit 183 kW/250 PS und 221 kW/300 PS, die drei Diesel leisten 110 kW/150 PS, 132 kW/180 PS und 177 kW/240 PS. Als Getriebe kommen eine Sechsgang-Handschaltung und eine ZF-Neungangautomatik zum Einsatz, die in anderen Modellen bisher nicht immer restlos überzeugte.

Noch ist etwas Zeit, ehe die Produktion des E-Pace bei Magna Steyr in Graz beginnt

Vor allem jüngere Autofahrer, Frauen und Familien sollen sich für das Auto begeistert. Deswegen spielt die Konnektivität eine große Rolle: Ein Wifi-Hotspot und ausreichend USB-Anschlüsse sind vorhanden. Bei den vielen Ablagen haben die Interieur-Designer sogar an einen Handyschlitz im Becherhalter gedacht. Um die ambitionierten Eroberungs-Ziele mit einem solchen Mehrpreis zu erreichen, muss der Jaguar auch sonst einiges bieten: Unter anderem ist Voll-LED-Licht serienmäßig, genauso, wie der zehn Zoll-Bildschirm des Touch-Pro-Systems und eine Rückfahrkamera. Außerdem installiert Jaguar einige Assistenzsysteme, wie etwa einen Toter-Winkelassistent oder einen aktiven Notbremsassistenten. Und das Head Up Display soll deutlich heller sein als bisher. Das Cockpit mit dem optionalen 12,3 TFT-Display, das die Rundinstrumente digital anzeigt, verströmt eine sportliche Attitüde. Jaguar E-Pace Stunt | Video: Jaguar Das Video größer ansehen Aber noch ist nicht alles perfektes Premium: Das Plastik rings um den Touchscreen könnte wertiger sein und die Rasterung der Drehknöpfe etwas satter. Noch ist etwas Zeit, ehe die Produktion des E-Pace bei Magna Steyr in Graz beginnt. Etwa ein Jahr später soll der erste E-Pace in China vom Band laufen. Fahren soll der E-Pace wie ein Sportwagen. Dafür soll neben dicken Stabis und Fahrwerks-Lagerbuchsen der serienmäßige Allradantrieb (nur die 150-PS-Basisversion hat Frontantrieb) mit zwei elektronisch gesteuerten Lamellenkupplungen sorgen. Im Heck mit extrem kurzen Überhang ist eine platzsparende und agilitätsfördernde Mehrlenker-Hinterachse aus dem Discovery Sport verbaut, die ein Kofferraum-Volumen von 577 bis 1.234 Litern ermöglicht. Legt man die Lehnen der Rücksitze um, steigt der ebene Ladeboden, leicht an. Allerdings ist die Ladekante etwas hoch. Platz ist ein großes Thema beim E-Pace: Aufgrund der quereingebauten Motoren sitzen Erwachsene vorne und hinten bequem und mit genug Kopffreiheit. Ian Callum ist von seiner jüngsten Kreation restlos begeistert. Liebevoll nennt er das Fahrzeug "Cub" (Jaguar-Junges). Das steht auf großen Pfoten: Bis zu 21 Zoll Räder fassen die mächtigen Radläufe. Der E-Pace lebt völlig zurecht auf großem Fuß, denn das Kompakt-SUV wird sich verkaufen, wie geschnitten Brot. Stand: 13.07.2017 Artikel bookmarken Text: Wolfgang Gomoll Auf Artikel linken Fotos: Hersteller https://goo.gl/ey4Jt8 Ort: London