MAN TGE Kastenwagen

Kurz & bündig [+] Rundumservice wie beim Lkw, großer Laderaum, gute Schaltung, präzises Fahrverhalten, übersichtliches Cockpit, viele Ablagen, geringes Geräuschniveau, viele Assistenzsysteme erhältlich. [-] Rundumservice wie beim Lkw, großer Laderaum, gute Schaltung, präzises Fahrverhalten, übersichtliches Cockpit, viele Ablagen, geringes Geräuschniveau, viele Assistenzsysteme erhältlich.

Schon lange spielt der Volkswagenkonzern perfekt mit seinen Marken und Plattformen. Bislang galt das vor allem für den Pkw-Bereich: Seat , Volkswagen , Škoda , Audi , Porsche - in der Regel steckte, leicht adaptiert, der gleiche Inhalt unter verschiedenen Karossen. Ibiza, Polo, Fabia - alles mit gleichem Kern, nur anders verpackt. Warum sollte, was bei den Pkw klappt, nicht auch bei den Nutzfahrzeugen funktionieren? Entsprechend bringt die "Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg", eher bekannt unter dem Kürzel MAN und für große Lkw und Busse, nun zum ersten Mal in ihrer über 100jährigen Geschichte einen Transporter auf den Markt, der auf dem ebenfalls frisch aufgelegten VW Crafter basiert. Denn - ja - auch MAN gehört seit 2011 zum VW-Konzern. Die Ähnlichkeit zum Crafter ist denn auch nicht zu übersehen - nur die etwas kerniger wirkende Front ziert statt des VW-Logos der MAN-Schriftzug und darüber das Löwen-Logo. Die Motorenpalette besteht aus einem Zweiliter-Dieselmotor in vier verschiedenen Leistungsklassen von 75 kW/102 PS über 90 kW/122 PS und 103 kW/140 PS bis zu 130 kW/177 PS. Das maximale Drehmoment reicht von 300 Nm bis 410 Nm. Die beiden stärkeren Diesel gibt es wahlweise wie die anderen mit einem 6-Gang Schaltgetriebe oder mit einer 8-Gang-Wandlerautomatik. Als Abgasstufe gibt MAN Euro 6 an. Groß die Auswahl der Antriebsarten: Front- und Allradantrieb sind Optionen, aber - abhängig von der Motorisierung - genauso Heckantrieb oder Heckantrieb mit Zwillingsbereifung. Die Fahrzeuglängen beim Kastenwagen reichen von 5.986 mm beim Standardmodell bis zur extralangen Version, die es auf üppige 7.391 mm bringt. Kombinieren lassen sich dazu drei Dachhöhen: Normal, Hochdach und Superhochdach. Der größte TGE bringt es auf ein Ladevolumen von 18,4 m3 - da passen dann sechs Euro-Paletten rein. Die Einstiegsversion schafft auch noch 9,9 m3. Neben dem geschlossenen Kasten haben die Kunden bereits ab Werk die Auswahl zwischen zahlreichen verschiedenen Aufbauten vom Kühlkoffer bis zu Prische und Kipper. Vom verglasten Kombi allerdings gibt es derzeit nur drei Stück, die jeweils mit Einzelzulassung unterwegs sind - die Serienproduktion soll jedoch möglichst bald starten. Fahren lässt sich der TGE entspannt und angenehm. Die elektromechanische Lenkung reagiert präzise und feinfühlig, die Gänge flutschen auf kurzen Wegen willig durch die Kulisse. Kupplung, Gas und Gangschaltung arbeiten harmonisch zusammen. Ablagen gibt es reichlich. Das Material, das man für das Cockpit genommen hat ist nicht nur Plastik, sondern sieht auch aus wie Plastik - dafür lässt es sich allerdings auch einfach sauber halten. Die Sitze sind bequem und auch für große Passagiere gut einzustellen. Dazu kommt ein Lenkrad, das sich in Tiefe und Neigung verstellen lässt. Die Instrumente sind ohne Schnickschnack und gut ablesbar, die Schalter sind gut zu erreichen.

"Wir kommen nicht von unten, vom Pkw, sondern von oben, aus dem Lkw-Bereich"

Innen im TGE ist es angenehm leise. Der Diesel ist gut gekapselt, Vibrationen von den großen Flächen sind nicht zu vernehmen. Beim Rangieren helfen die großen Seitenspiegel - entsprechend präzise ist der TGE zu navigieren. Unebenheiten auf der Straße werden komfortabel abgefedert. Die Empfehlung: Mit der 140-PS-Version ist man bestens motorisiert und flott unterwegs. Wer sich noch mehr helfen lassen will, für den bietet MAN zahlreiche Assistenzsysteme an, die meisten als Option. Ein Seitenwindassistent etwa sorgt dafür, dass der hoch aufbauende TGE nicht durch plötzliche Windböen von der Straße geblasen wird. Ansonsten unter anderem im Angebot: Anhängerrangierassistent (der mit den lachenden Pferden), Einparkhilfe, Müdigkeitserkennung, eine prompt reagierende Start-Stop-Automatik, Verkehrszeichenerkennung, ein abstandsgeregelter Tempomat, und, und, und. Zur Serie gehört der Notbremsassistent mit City-Notbremsfunktion. 20.000 TGE will MAN von dem eigens dafür im polnischen Wrzesnia gebauten Werk vom Band lassen - in einer Produktionslinie mit dem Crafter, der mit 80.000 Stück zur Auslastung beitragen soll. Die Preise für den geschlossenen "kleinen" MAN-Kastenwagen beginnen bei 28.730 Euro - das sind knapp 300 Euro mehr, als VW für seinen Einstiegs-Crafter aufruft. Bleibt die Frage: Warum TGE und nicht Crafter? Martin Imhoff, Produktchef für die neue Van-Division von MAN, erklärt das durch die Herangehensweise: "Wir kommen nicht von unten, vom Pkw, sondern von oben, aus dem Lkw-Bereich." Will heißen: MAN bietet auch für seine Vans den gleichen Service an, wie für seine Lkw. Bereitschaft 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wer mit seinem TGE am Samstag Abend auf der Autobahn liegen bleibt, der muss nicht bis zum Montag warten, bis die Werkstatt im nächstgelegenen VW-Autohaus wieder aufmacht. Er ruft wie bei einem Lkw die MAN-Servicenummer an, und ein Werkstattwagen macht sich zu ihm auf den Weg. Vor allem Spediteure und Handwerker sollten das zu schätzen wissen, glaubt Imhoff. Entsprechend auch das Vertriebskonzept: Der MAN-Transporter wird in keinem Showroom stehen - eine eigens für den MAN TGE aufgestellte Außendiensttruppe wird persönlich bei potenziellen Kunden vor allem in Handwerk, Bau und Logistikbranche vorstellig und handelt die Verträge vor Ort beim Kunden aus. 18 Varianten sind laut Imhoff immer auf Lager und sofort lieferbar: "Heute konfigurieren und bestellen - spätestens nach 48 Stunden steht der Wagen da." Einen eingängigen Slogan dafür hat MAN auch schon: Vans to Go. Stand: 06.10.2017 Artikel bookmarken Text: Jürgen Wolff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Barcelona