Markentransformation bei Smart, Mini und Co.

Neue Marken wie Tesla, Nio, Byton oder Faraday Future haben es einfach. Sie setzen kurz nach der Geburt einhellig auf das Thema Elektro. Zu wäre der Rückstand in Sachen Verbrennertechnik und kaum jemand hat international daran Zweifel, dass die automobile Zukunft langfristig elektrisch sein dürfte. Doch so langsam geht es nicht mehr allein um die Neulinge - auch bekannte und etablierte Hersteller wollen sich innovativ und zeitgemäß, wenn nicht gar visionär präsentieren. Zu groß ist der Sog, den eine eine Marke wie Tesla erzeugt. Zu groß die Versuchung, alte Zöpfe abzuschneiden, die ein oder andere Schwäche unter den Teppich zu kehren und neue Stärke in Szene zu setzen. Kein Wunder daher, dass BMW einst die Submarke BMW i kreierte und Mercedes-Benz mit EQ jetzt einen ähnlichen Weg geht, um sich von den normalen Modellen abzusetzen.

Wenn es um Elektroautos geht, dann eignet sich für den elektrifizierten Antrieb wohl kaum eine Marke so sehr wie Smart . Die Fahrzeuge werden ganz überwiegend im reinen Citybetrieb bewegt, wo große Reichweiten keine Rolle spielen. Der Smart Forfour, der sich mit seinen vier Türen und vier Sitzen für etwas mehr eignen würde, ist dabei für viele kein "echter" Smart. Nicht nur für eingefleischte Fans hat ein Smart zwei Türen, zwei Sitzplätze und trägt den Namen Fortwo.

So war es keine Überraschung, dass Smart-Chefin Annette Winkler auf der IAA verkündete, dass die Hambacher zukünftig zur reinen Elektromarke werde. Eigentlich hätte man diese Aussage ein bis zwei Jahre vorher erwartet - doch da stand die Positionierung der neuen Elektrogeneration von Fortwo und Forfour im Wege, die erst zu Ende gebracht werden sollte. Mittlerweile werden die drei Smart-Modelle durchaus erfolgreich als ed-Versionen (electric drive) angeboten. Kaum zu glauben, dass Smart vor Jahren ein breites Verbrennerspektrum hatte, zu dem selbst winzige Dieselmodelle gehörten. Bereits Ende Winter diesen Jahres wurde bekannt, dass Smart in den USA und Kanada zur reinen Elektromarke mutieren würde.

Ganz neu war das elektrische Gedankengut in Stuttgart, Böblingen und Hambach nicht. Bei den ersten Ideen wurde der Smart bzw. das mit ihm verwandte Swatch Auto von Entwickler Nicolas Hayek nicht nur von einem Hybridmotor, sondern ebenfalls von einem Elektromotor angetrieben. Längere Strecken sollten auf einem eigens kreierten Transporter der Bahn zurückgelegt werden. Vor Ort ging es dann wieder per eigener Kraft quer durch die City.



Es ist es nur konsequent, dass Smart zum Jahrzehntewechsel weltweit auf Elektromotoren umstellt



In Nordamerika ist der elektrische Verkaufsanteil an Smart besonders hoch. In den USA waren es zuletzt über 30 Prozent, in Kanada gar mehr als die Hälfte. "Nahezu 100 Prozent unserer Kunden in Nordamerika wohnen in Städten", sagt Winkler, "daher haben wir uns entschieden, mit der neuen Modellgeneration von elektrisch betriebenen Smarts in beiden Märkten konsequent auf rein emissionsfreies Fahren zu setzen." Da ist es nur konsequent, dass Smart zum Jahrzehntewechsel weltweit auf Elektromotoren umstellt. Etwas zulegen müssten die elektrischen Smarts allerdings bei der Reichweite. 60 kW/81 PS Leistung sollten für die meisten ausreichen - aber 160 km werden an kühlen Wintertagen kurzer und kürzer.

Beim Transfer hin zum reinen Elektrogefährt dürfte es kaum beim Daimler-Ableger Smart bleiben. Die nächste Marke, die nach einer elektrischen Zukunft ruft, ist Mini . Seit Ende der 90er Jahre hängt Mini in der BMW Group wie ein Annex, den eigentlich keiner will. Aus dem Rover-Desaster trennte sich die Kernmarke BMW damals Mini heraus. Viele hätten lieber Land Rover für den zu erwartenden Offroad- und Lifestyle-Trend behalten. Doch die fanden in der Ford-Familie und schließlich unter dem indischen Tata-Dach Unterschlupf.

Mini hat es in drei Modellgenerationen nie so richtig geschafft, unter die wohlige BMW-Decke zu schlüpfen. Die Kosten sind zu hoch und die Erträge zu gering - wenn überhaupt vorhanden. In den vergangenen Jahren hat sich der Markenableger aus Oxford trotz deutlich verbesserter BMW-Technik von der Außenwirkung kaum weiterentwickelt, doch jetzt könnte die Chance kommen - elektrisch.

Auf der Frankfurter IAA 2017 zeigte Mini die seriennahe Studie eines Elektromodells und auch das Zukunftsfahrzeug, mit dem Mini die Konzernmutter BMW vergangenes Jahr zum 100. Firmenjubiläum beschenkte, lud an der Steckdose nach. Nicht der erste elektrische Versuch, denn bereits 2008/09 brachten die Briten den Mini in einer Kleinserie von 600 Fahrzeugen auf den Markt. Im Kleid eines Mini Cooper S gab es einen 200 PS starken Elektromotor, der über ein mächtiges Batteriepaket gespeist wurden, das sich dort befand, wo sonst die Rücksitze sind.



Das auf der Basis des MINI 3-Türer konzipierte Elektrofahrzeug wird im MINI Werk Oxford vom Band laufen



Auch wenn der Mini E einige Schwächen hatte: Erstmals seit der Erstinstallation von Mini-Begründer Sir Alec Issigonis in den späten 50er Jahren zeigte sich Mini wieder innovativ. Selbst wenn Minis erwachsener und mittelstreckentauglicher als Smart-Modelle sind, so bieten auch sie sich für den Umstieg auf einen reinen Elektroantrieb an. Das wäre nicht nur beim Kernmodell, dem zwei-/viertürigen Mini machbar, sondern auch bei den größeren Brüdern Countryman und Clubman. Aktuell gibt es aufgeladene Benzin- und Dieselmotoren mit drei und vier Zylindern in einem Leistungsspektrum von 75 bis 231 PS. Gerade die Dieselmotoren erscheinen mit 95, 116, 150 und 170 PS angesichts der kleinen Palette überrepräsentiert.

Ein erster Schritt in eine elektrische Zukunft ist bereits gemacht. Seit kurzem ist der Mini Countryman mit dem Plug-In-Hybridmodul des BMW 220 xe Active Tourer verfügbar. Während ein 1,5 Liter großer Dreizylinderbenziner die Vorderachse antreibt, bekommt die Hinterachse elektrische Energie (65 kW/88 PS) und somit eine Gesamtleistung von stattlichen 165 kW/224 PS und ein maximales Drehmoment von 385 Newtonmetern. Der Basispreis liegt mit stattlichen 36.500 Euro auf dem Niveau des 190-PS-Diesels. Durch die 7,6-kWh-Akkus im Unterboden schrumpft das Kofferraumvolumen um rund zehn Prozent auf 405 Liter bis 1.275 Liter (Countryman: 450 Liter bis 1.390 Liter). Die elektrische Reichweite liegt je nach Fahrweise zwischen 25 und 40 km.

Im Juli hatte die BMW Group die Erweiterung ihres Angebots an Fahrzeugen mit elektrifiziertem Antrieb zu einer zentralen Säule der aktuellen Unternehmensstrategie erklärt. In diesem Zusammenhang wurde der Produktionsstart für das erste rein elektrisch angetriebene Modell der Marke MINI im Jahr 2019 angekündigt. Das auf der Basis des MINI 3-Türer konzipierte Elektrofahrzeug wird im MINI Werk Oxford vom Band laufen. Sein Antriebsstrang soll an den hauseigenen Elektro-Kompetenzzentren Dingolfing und Landshut entstehen.