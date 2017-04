Erste Fahrt im VW Polo VI

Besser und gleichzeitig langweiliger als im VW Polo kann man in der Einstiegsklasse kaum unterwegs sein. Wem ein Kleinstmobil zu klein und ein Kompaktmodell wie der Golf zu groß und teuer ist, der steigt seit Jahr und Tag in einen Polo. Der kleine Wolfsburger hat sich trotz seiner vielen Modellgenerationen nie alt angefühlt, war immer auf der Höhe, hatte keine Schwächen - konnte aber auch noch nie begeistern. Wieso auch? Wer in der Einsteigerklasse ein Auto sucht, will gut, preiswert, bequem und sicher von A nach B kommen. Gefühle stehen da nicht einmal an zweiter Stelle. Da gibt es andere. Und wenn es doch ein "VW" sein soll, hat sich konzernintern sowieso der Seat Ibiza die Herzen erkämpft. Der Spanier fährt dem VW Polo diesmal sogar zeitlich vorne weg, denn er steht in diesen Tagen bereits beim Händler. Der neue Polo lässt noch fast sechs Monate auf sich warten. "Der Polo ein Langweiler? Wir haben beim Up gelernt, wie man ein buntes, lebenslustiges Auto macht. Davon lassen wir uns auch beim Polo inspirieren", sagt Baureihenchef Klaus-Gerhard Wolpert beinahe schon etwas gekränkt. Der VW Polo ist seit vielen Jahren der Maßstab für Qualität und Wertstabilität unterhalb der Kompaktklasse. Doch Modelle wie der Ford Fiesta oder ein Renault Clio haben ihm in den vergangenen Jahren kräftig zugesetzt. Der Franzose punktet mit frischem, coolen Design, während der Polo das ist, was er schon immer war. Das wird sich bei der neuen Polo-Generation nicht nennenswert ändern. Trotz der Tarnfolien ist klar zu erkennen, dass Polo Nummer sechs die automobile Kleinwagenwelt in Sachen Design nicht noch erfinden kann oder will. Er ist ein Polo - und genau so sieht der 4,05 Meter lange Kleinwagen auch aus. Proportionen, Abmessungen, Linien - wüsste man es nicht besser, könnte auch nur ein Facelift unter der Folie stecken. Klaus-Gerhard Wolpert sieht das Ganze durchaus euphorischer: "Wir haben innerhalb der Fahrzeugklasse einen riesigen Schritt gemacht. Der neue Polo ist ein Technologiesprung; auch weil wir unseren wichtigsten Baukasten MQB nach unten hin ausgerollt haben." Auf den Straßen im Nordwesten Südafrikas zeigt sich der Prototyp erwachsen. Trotz seines frühen Stadiums klappert kaum etwas und die Oberflächen fassen sich gut an - angenehm unterschäumt, wenn auch weit entfernt von premium.

Das Platzangebot im Innern liegt vorn ungefähr auf dem Niveau des Vorgängers - kein Wunder: Der Polo ist mittlerweile so groß wie ein Golf III

Die Sitze sind für ein Fahrzeug dieser Klasse vorbildlich, die Instrumente erstrahlen in der von Volkswagen gelernten Nüchternheit und wäre da nicht das Schnattern des Triebwerks im Hintergrund, man könnte fast meinen, in einem neuen VW Golf Platz genommen zu haben. Das gilt auch für die Fahrerassistenzsysteme, die denen des Golf in nichts nachstehen sollen. Das bietet derzeit kein anderer in dieser Klasse. Unter der Haube rattert und schnattert ein Dreizylinder, der aus seinem Zylinderdefizit kein Hehl macht. Das Zylindertrio ist im neuen VW Polo der Dreh- und Angelpunkt der Antriebspalette. Sind die beiden Einstiegsversionen (65/75 PS) nicht von einem Turbolader beatmet, so geht es oberhalb standesgemäßer zu. Da hat man die Wahl zwischen guten 95 und strammen 115 PS - beide sind flott, beide mehr als ausreichend und abgesehen vom leicht nervigen Klang passen diese Triebwerke gut in den VW-Einsteiger. Wer mehr will, der schaut nach dem 150 PS starken 1.5 TSI des wohl kommenden VW Polo GT oder gar dem 200 PS starken Polo GTI. Alle Modelle mit Turboaufladung sind wahlweise mit Sechsgang-Handschaltung oder Siebengang-Doppelkupplung zu bekommen. Unter Druck dürften jedoch die beiden 1,6 TDI mit 80 PS und 95 PS geraten, die serienmäßig über einen SCR-Kat verfügen und wohl unter vier Litern verbrauchen werden. Doch wenn ein 115 PS starker Benziner für rund 19.000 Euro mit einem Normverbrauch von 4,6 Litern Super auf 100 Kilometern lockt, wird die Luft dünner für einen Selbstzünder. Dank mehr Spurweite, mehr Radstand, größeren Rädern und einer steiferen Karosserie fährt sich der kleine Wolfsburger komfortabler und präziser als bisher. Die sehr direkte Lenkung gefällt, die geringen Windgeräusche ebenso wie das leicht schaltbare Getriebe. Das Platzangebot im Innern liegt vorn ungefähr auf dem Niveau des Vorgängers - kein Wunder: Der Polo ist mittlerweile so groß wie ein Golf III. Gerade im Fond gibt es durch die neue MQB-A0-Plattform ein paar Zentimeter mehr, die sich an Knien und Schultern angenehm bemerkbar machen. Auch wenn die VW-Entwickler sich mit exakten Aussagen zurückhalten, scheint der Laderaum deutlich größer geworden zu sein. Über 350 Liter sind es bei dem neuen Seat Ibiza, dem technischen Zwilling des Polo VI. Gezeigt wird der neue VW Polo ohne Tarnung erstmals in diesem Sommer und der Marktstart erfolgt direkt nach der IAA im Herbst. "Der Preis des neuen VW Polo soll auf dem alten Niveau bleiben", verspricht Klaus-Gerhard Wolpert. Heißt: Bei rund 12.000 Euro sollte es im Herbst losgehen. Und wer noch nicht weiß, ob der neue Polo etwas für ihn ist: Der Polo als SUV lässt nicht mehr lange auf sich warten. Stand: 19.04.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Südafrika