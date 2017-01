Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit öffnet ihre Tore: die CMT in Stuttgart. Ob Traumurlaub, Städte, Ausrüstung oder auch Reisemobile, Caravans und Zugfahrzeuge - auf der Urlaubs-Messe werden alle Themen rund um die schönste Zeit des Jahres präsentiert. Neben den statischen Präsentationen und der einen oder anderen Testfahrtmöglichkeit sorgen zahlreiche Shows, internationale Folklore und kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt für Messe-Flair. Speziell für Motorradreisen stehen über 2.000 Aussteller aus mehr als 90 Ländern und für nahezu jedes Ziel bereit. Bei den überdachten mobilen Urlaubsgefährten feiert sogar eine ganz neue Marke in Halle 1 ihren ersten Auftritt. Der Campingbus-Hersteller Wamondo zeigt gleich vier wintertaugliche Campingbus-Ausbauten auf Basis des Opel Movano. Aus dem Hause Laika rollt der Ecovip 309 S auf das Messegelände. Der rund sieben Meter lange Einzelbetten-Teilintegrierte bietet nun unter anderem einen 142 Liter großen Kühlschrank. Vom wesentlich bekannteren Hersteller Mercedes-Benz und daher mit der wahrscheinlich kürzesten Anfahrt ist der Marco Polo Horizon zu sehen. Mit dieser Variante sollen Kunden, denen die Edelvariante zu edel und die Activity-Variante zu dynamisch ist, ein Kompromiss geboten werden. Sein Preis: ab 52.000 Euro Einen kleinen Rundumschlag über alle Modellreihen seiner Caravans präsentiert Knaus. Ab dem Modelljahr 2017 verfügen sie alle über eine neue, verbesserte Eingangstür mit Ablagefach, Fenster und Abfalleimer. Richtig schick und mit einem Hauch Historie versehen zeigen die Jandelsbrunner zudem noch ihre Studie Saint and Sinner auf Basis des VW Crafter. Das Rot-Weiß-Design erinnert dabei sehr stark an den aktuellen T6 im Retro-Look. Und obwohl es die Studie selbstverständlich noch nicht im Handel gibt, müssen Fans des Designs und der Marke nicht betrübt sein. Denn die Version Saint and Sinner wird auf der CMT 2017 auch auf Basis eines Fiat-Ducato präsentiert. Und genau die steht ab rund 60.000 Euro kaufbereit in Stuttgart. Mit Rent and Travel betritt ein weiterer Neuling die Bildfläche der CMT. Die Unter-Marke von Knaus Tabbert, die in über 185 Reisebüros zu buchen ist, bietet mehr als 1.000 Leihfahrzeuge an mittlerweile 77 Vermiet-Stationen in Deutschland zur Übergabe an. Gleich vier Baureihen auf drei Basisfahrzeugen stellt Adria in Stuttgart zur Schau. Dabei ist hervorzuheben, dass sich zu den bisherigen Basisfahrzeugen Fiat Ducato und Renault Master in der Axess-Baureihe der Citroën Jumper hinzugesellt hat. Auf dem Hobby-Stand gibt es die gewohnt gewaltige Auswahl an 57 Modellvarianten als Kastenwagen, Alkoven, Vans oder Teilintegrierte mit und ohne Hubbett zu bestaunen. Hymer erweitert indes mit dem B 584 DL seine Produktpalette im Segment unter 3,5 Tonnen. Mit seinem modernen und frischen Design soll der caraTwo von Weinsberg eine jüngere Käuferschifft in die Welt des mobilen Urlaubs locken. Stand: 13.01.2017 Artikel bookmarken Text: Marcel Sommer Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Stuttgart