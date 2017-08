Zurückhaltung ist die Sache von Daimler-Chefdesigner Gorden Wagener nun wirklich nicht. Das sieht man seinen erfolgreichen Fahrzeugen an. Und das spürt man bei seinen Events. Die exklusive Studie eines offenen Maybach einfach nur auf eine lieblose Messe stellen und die Luxusyacht auf Rädern im grellen Scheinwerferlicht den Massen präsentieren? Für den gebürtigen Essener und Wahl-Kalifornier undenkbar. Wer dem opulenten Vision Mercedes -Maybach 6 Cabriolet auf die nicht enden wollende Motorhaube oder das scharfe Hinterteil schaut, der sieht auch selbst, dass so ein automobiler Sonnenkönig allein rund um die einzigartigen Events von Pebble Beach vorgestellt werden kann. Die Luxusenklave an der Pazifikküste feiert sich mit ihren Veranstaltungen der Monterey Autoweek seit den 50er Jahren gekonnt als Versailles des Westens. Vision Maybach Six Cabriolet | Video: MB Das Video größer ansehen Neben der 5,70 Meter langen Cabriolet-Studie als Fortführung des letztjährigen Maybach Coupés wirken selbst Luxuskarossen von Bugatti, Bentley oder Rolls-Royce als blasse Nummern und so mancher Millionen-Klassiker parkt lieber ein paar Meter weiter unter den schattenspendenden Pinien der Umgebung. Glamourös, lasziv, abgehoben oder einfach nur dieser Welt entrückt - wer dem Maybach 6 Cabriolet auf sein blau schimmerndes Lackgewand schaut, dem fehlen automobile Vergleiche der Neuzeit. Man mag an die Prunkkarossen der 30er Jahre denken, an mächtige Yachten oder an exklusive Architekturexzesse - doch ein Auto wie dieses bekommt man selbst als Zukunftsstudie nicht alle Jahre zu sehen. Dass diese Yacht auf Rädern als Elektro-Gedankenspiel konzipiert ist, mag da noch mehr überraschen, da 12 oder gar 16 Zylinder ihm als naturgegeben erscheinen. Die Leistung des Antriebs beträgt 550 kW/750 PS, wobei der flache Akku im Unterboden eine maximale Reichweite von über 500 Kilometern ermöglicht. Die Höchstgeschwindigkeit soll 250 km/h betragen und aus dem Stand beschleunigt der offene Koloss in vier Sekunden auf Tempo 100. Die imaginäre Leistung wird dabei über mächtige 24-Zöller auf den Boden gebannt. Per Gleichstromschnellladung mit bis zu 350 kW soll der Zweisitzer in gerade einmal fünf Minuten für die nächsten 100 Kilometer erstarken. Und als ob die nautikblaue Lackierung gepaart mit imposanten Chromelementen nicht schon für genügend Aufsehen und Erinnerungen an die verspielte Art-Deco-Zeit erinnern würde, gibt es im Innenraum kristallweißes Nappaleder, modernste Bedienelemente und ein Stoffverdeck mit eingewebten Roségoldfäden. Doch nach den Gedankenspielen von 2016 und 2017 ist es für Mercedes nun Zeit, einen Maybach-Traum auch endlich einmal Realität werden zu lassen. Derzeit sind die Maybach-Modelle nicht mehr als edle Ausstattungsvarianten der Mercedes S-Klasse. Stand: 18.08.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller https://goo.gl/AsGhNf Ort: Pebble Beach