Bereits Ende Juli feiert der neue Rolls-Royce Phantom VIII seine Weltpremiere. Die betuchte Kundschaft muss sich derweil noch ein paar Monate in Geduld üben - erst im kommenden Frühjahr rollt der Phantom der Generation VIII zu den Händlern und schließlich zu den Kunden. Der Charakter des britischen Topmodells dürfte sich kaum ändern und auch das Design wird seinen zeitlosen Charakter behalten. Im Vergleich zum Vorgänger (5,83 und 6,10 Meter lang) soll die kommende Phantom-Generation ein paar Zentimeter kürzer werden, aber im Innenraum an Platz und insbesondere Komfort gewonnen haben. Das Komfortniveau soll insbesondere durch eine weiterentwickelte Luftfederung und zusätzliche Dämmmaterialien weiter steigen. Das Gesicht wird von einem mächtigen Kühlergrill mit senkrechten Alustreben sowie vollvariablen LED-Scheinwerfern dominiert. Modernste LED-Lichtelemente strahlen auch am Heck, das sich wie beim Vorgänger leicht verjüngen wird. Neu ist die über die Heckscheibe leicht nach hinten abfallende Dachlinie, die den mächtigen Phantom VIII etwas graziler erscheinen lässt. Unverändert öffnen die Fondtüren gegenläufig. Die neuesten Fahrerassistenzsysteme hat man sich aus 5er und 7er BMW nach Goodwood geholt und in das neue Prunkstück implantiert. Da die Rolls-Royce Phantom jedoch vorrangig im Chauffeurbetrieb unterwegs sind, profitiert davon in erster Linie der Angestellte hinter dem Volant. Der Kunde wird von dem Zugewinn an Komfort und Sicherheit kaum etwas spüren. Die Passagiere können sich stattdessen an einem nahezu frei individualisierbaren Bereich im Armaturenbrett freuen. Dort lassen sich oberhalb des Handschuhfachs künftig weit mehr als nur das Firmenwappen oder Intarsien einarbeiten. Gesetzt ist der 6,7 Liter große V12-Turbo, der statt der bisherigen 460 über 600 PS leisten dürfte. Auch wenn angesichts von Motorleistung und Drehmoment der Druck in Richtung Allradantrieb stieg, entschied man sich bei RR zunächst dagegen. Das gilt auch für eine Hybridvariante oder gar einen leistungsstarken Achtzylinder. Wer eine Staatskarosse wie den kommenden Rolls-Royce Phantom fährt, ist auch weiterhin obligatorisch mit einem Dutzend Brennkammern unter der langen Motorhaube unterwegs. Die kaum spürbaren Gangwechsel übernimmt eine speziell abgestimmte Achtgang-Automatik aus dem Hause ZF. Zwei Radstände gibt es wie auch beim Vorgängermodell - jedoch bekommen die beiden Phantom-Derivate Coupé und Drophead Coupé keine Nachfahren. Im Vergleich zum bisherigen Modell ist der neue Rolls-Royce Phantom VIII nicht nur etwas kürzer, sondern insbesondere leichter geworden. "Jeder neue Phantom ist ein historisch wichtiger Moment in der Geschichte des Automobils, und wir arbeiten hart an der Perfektion des neuen Phantom VIII", legt Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös die Messlatte hoch. Für die, die automobil nur das Beste wollen, war der Rolls-Royce Phantom seit 1925 das angemessene Beförderungsmittel. Sei es für die Gäste des Sieben-Stern-Hotels Burj Al Arab oder eines der besten Häuser in Hongkong, dem dortigen Peninsula Hotel - jeder gefahrene Meter wurde zum Genuss. Doch für die siebte Generation des Luxusgleiters schloss sich 2016 das Tor der Manufaktur in Goodwood zum letzten Mal. Mit dem Ende der Fertigung ging eine Ära zu Ende. Seit 2003 erfreuten sich die Schönen und Reichen an dem 2,5 Tonnen schweren Flaggschiff, das mit einer Länge von 5,84 Metern und einem Radstand von 3,57 Metern den Begriff Innenraum neu definiert. In der 6,09-Meter-Langversion liegen die beiden Achsen noch einmal 25 Zentimeter weiter auseinander. Um die Einführung der achten Generation stilecht vorzubereiten, wird parallel zur Weltpremiere des neuen Modells in London eine Ausstellung mit den bisherigen acht Generationen aus 92 Jahren Geschichte unter dem Titel "The Great Eight Phantoms" eröffnet. Seit seinem Debüt im Jahr 1925 wurde der Rolls-Royce Phantom immer wieder Zeuge bedeutender historischer Momente, in denen die Welt maßgeblich geprägt wurde. In ihm saßen Könige genauso wie Film-Bösewichte, die Beatles auf dem Weg zum Buckingham Palace oder die Staatsgäste Churchill und Eisenhower, bevor Feldmarschall Montgomery sie empfing. Bei einem prestigeträchtigen Event lassen sich Stars und Sternchen gerne in einem Rolls-Royce Phantom vorfahren. Der älteste in Mayfair/London ausgestellte Rolls-Royce ist der Phantom I von Fred Astaire aus dem Jahr 1927 - eine Leihgabe des Petersen Museums in Los Angeles. Stand: 09.06.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Goodwood