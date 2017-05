Der Concorso d´Eleganza am Comer See gilt als die exklusivste Oldtimerveranstaltung Europas. Hauptsponsor BMW zieht dort jedes Jahr das Tuch von einer neuen Fahrzeugstudie - die dann leider ebenso regelmäßig unbeachtet in den Konzernannalen verschwindet. Doch dieses Jahr ist vieles anders. Das gezeigte BMW 8er Concept soll im kommenden Jahr Realität werden und den Konkurrenten Mercedes-Benz , Aston Martin , Bentley und Maserati scheuchen. Denn der kommende 8er BMW präsentiert sich in seiner seriennahen Konzeptstudie als überaus scharfes Teil. Besonders markant ist die flache Front mit der überbreiten Niere und schmalen LED-Augen. Stark konturiert zeigen sich Seitenlinie und das leicht zerklüftete Heck, das sich beim zukünftigen Serienmodell glatter präsentieren dürfte. "Die Zahl 8 markiert bei BMW seit jeher den Gipfel von Sportlichkeit und Exklusivität", sagt BMW-Chef Harald Krüger: "Das künftige BMW 8er Coupé wird beweisen, dass hochdynamisches Fahrverhalten und moderner Luxus hervorragend miteinander harmonieren. Es ist das nächste Modell beim Ausbau unseres Angebots im Luxus-Segment. Damit untermauern wir unseren Führungsanspruch im Luxussegment." BMW will Mercedes wieder vom Thron der Premiumhersteller holen. Nachdem das Topmodell Siebener BMW die Mercedes S-Klasse auf vielen Märkten bereits überholt hat, soll zunächst ein Zwillingspärchen aus 8er Coupé und 8er Cabrio Druck auf die Luxusklasse machen. 2018 kommt der 8er als Nachfolger des erfolgreichen Sechsers zunächst als Coupé und kurz danach als viersitziges Cabriolet. 2019 legt BMW dann noch ein viertüriges 8er Gran Coupé nach, das das aktuelle 6er GranCoupé ersetzt. Das hat auch Auswirkungen auf andere Modellreihen. Der bisherige 5er GT läuft aus und steigt bereits ab Ende diesen Jahres zum 6er GT auf. Verstehen muss man das nicht, denn wie bisher ist der dann neue BMW 6er GT an sich nicht mehr als eine Fließheckvariante der 5er Reihe. Im Vergleich zum aktuellen 5er GT gibt es jedoch keine zweiteilige Heckklappe und ein deutlich flacheres Heck ähnlich dem Audi A7. Ob der neue BMW 6er GT mehr Erfolg haben wird als sein Vorgänger, muss sich zeigen. Gerade in Europa und den USA stand der einst als "raumfunktionales Konzept" bezeichnete Hoffnungsträger wie Blei in den Verkaufsräumen. Im Innenraum orientiert sich der neue BMW 8er weitgehend an einer luxuriösen Melange aus 5er und 7er, mit denen er technisch eng verwandt ist. Im Vergleich zu dem bis zu zwei Tonnen schweren 6er dürfte der neue 8er um mehr als 100 Kilogramm abgespeckt und deutlich Vorteile bei der Aerodynamik haben. Gesetzt sind modernste Turbotriebwerke mit sechs und acht Zylindern. Wie schon bei den aktuellen Modellen wird es ebenfalls leistungsstarke Dieselmotoren und eine Sportversion mit Namen M8 geben. Die stärkeren Versionen dürften ähnlich wie bei 5er und 7er über alle vier Räder angetrieben werden. Das sollte auch für den bis zu 650 PS starken BMW M8 gelten, der sowohl als Coupé, Cabrio und viertüriges GranCoupé zu den Kunden kommt. Bleibt abzuwarten, ob auch in den USA oder den Vereinigten Arabischen Emiraten der Sprung in die erste Luxusliga gelingt. Denn anders als Mercedes, Ferrari oder Aston Martin scheint BMW seinem neuen Liebling ein imageträchtiges V12-Triebwerk wie zuletzt beim M 760Li vorzuenthalten. Stand: 27.05.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller https://goo.gl/TN8sQC Ort: Comer See