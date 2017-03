BMW Art Cars

Glückliche Rennfahrer sehen anders aus. Als BMW -Pilot Bill Auberlen sich aus dem weißen M6 GTLM mit den unscheinbaren Punktlackierungen herausschälte, fiel ihm ein Lächeln sichtlich schwer. Und auch den anderen Werkspiloten Alexander Sims, Augusto Farfus und Bruno Spengler sah man an, dass die 24 Stunden von Daytona in diesem Jahr nicht nach ihrem Geschmack gelaufen waren. Platz acht im Dauerregen ohne eine reale Chance auf Podium oder gar den Sieg. Was half ihnen, dass der M6 mit der Startnummer 19 den Schriftzug "fast" (engl. für schnell) auf der linke Tür trug? Schnell waren bei dem traditionsreichen Regenrennen rund um die Uhr andere - Ford , Ferrari und Porsche . Wieder kein Sieg für ein BMW Art Car. So spektakulär die Art Cars seit der ungewöhnlichen Initiative von Auktionator und Rennfahrer Hervé Poulain vor über vier Jahrzehnten durch die Kunstszene donnern - auf den Rennstrecken dieser Welt lahmen sie zumeist - wie zuletzt in Daytona. Während das Modell mit der laufenden Nummer 18 derzeit von der chinesischen Künstlerin Cao Fei kreiert und Ende Mai feierlich in Peking enthüllt wird, hat Nummer 19 in Florida bereits die Zielflagge gesehen. Der weiße BMW M6 GTLM sorgte bei seiner Rennpremiere in Daytona Ende Januar jedoch kaum für Aufsehen. Das lag zum einen an dem aus Sicht der Zuschauer eher zurückhaltenden Design und zum anderen daran, dass der BMW M6 dem Regenrennen auf dem Hochgeschwindigkeitsoval niemals seinen Stempel aufdrücken konnte. Platz acht hätte für Szenenapplaus wohl noch ausgereicht, wenn der Rennwagen ähnlich spektakulär gewesen wäre wie ein vorheriges Art Car aus dem Hause BMW. 2010 hatte Jeff Koons einen BMW M3 GT2 auf die Rennreifen gestellt, der vielen Motorsportfans mit seiner bunten Kriegsbemalung noch nach Jahren in Erinnerung geblieben ist. Er schaffte es in die Köpfe der Fans an der Sarthe - aber ebenfalls auf kein Podest.

"Wenn Du einsteigst, weiß Du natürlich, dass es ein Kunstwerk ist. Doch schon im Training geht man natürlich ans Limit."

Doch der aktuelle weiße BMW M6 GTLM mit ein paar bunten Punkten auf Dach, Frontschürze und Heckdeckel fiel in dem Hochgeschwindigkeitsoval von Daytona neben Ford GT, Ferrari 488 GTB und Porsche 911 RSR kaum ins Auge. Kreiert wurde Art Car Nummer 19 von dem 84jährigen US-Künstler John Baldessari . "Jeder hat alles gegeben, und das freut mich riesig. In Daytona herrscht ein harter Wettbewerb", sagt Baldessari: "Mein Auto hat sich jetzt seine Sporen verdient und auf der Rennstrecke als das schnellste Kunstwerk bewiesen, das ich je geschaffen habe." Unterwegs zu sein in einem rasenden Kunstwerk, das ist auch für die Piloten nicht an der Tagesordnung. "Nein, man fährt den Wagen im Rennen nicht anders, sondern so, als ob es sich um einen normalen Rennwagen handelt", erklärt Werkspilot Bill Auberlen: "Wenn Du einsteigst, weiß Du natürlich, dass es ein Kunstwerk ist. Doch schon im Training geht man natürlich ans Limit. Ändert aber nichts daran, dass man erleichtert ist, wenn man den Rennwagen wohlbehalten wieder zurück in die Box gebracht hat." Werksfahrer Augusto Farfus ergänzt: "Es war für mich eine einmalige Gelegenheit, mich in die BMW Art Car Geschichte einzutragen. Die Leute werden vielleicht auch noch in 50 oder 100 Jahren meinen Namen auf dem BMW M6 GTLM Art Car lesen. Das wird mich mein ganzes Leben lang begleiten. In sportlicher Hinsicht war das einfach nicht unser Rennen." In der Kunst- und Kulturszene hat sich BMW mit seinem langjährigen Engagement der Art Cars allemal einen Namen gemacht. Doch geht es auf die Rennstrecke, scheinen die rasenden Objekte zu stottern.

Überhaupt haben die BMW Art Cars bei ihren Rennauftritten rund um die Uhr ihre Probleme

Dabei hatten nicht alle BMW Art Cars ihren Erstauftritt auf den Rennstrecken dieser Welt zwischen Nürburgring, Laguna Seca und Le Mans. Nach den spektakulären Modellen BMW 3.0 CSL, 320i und M1, die Mitte der 70er Jahre von Künstlern wie Alexander Calder , Frank Stella , Roy Lichtenstein oder Andy Warhol koloriert wurden, gab es auch farbstarke Kreationen ohne Einsatz in der Boxengasse. Das gilt unter anderem für das Coupé BMW 635 CSI von 1982 oder die bunten Limousinen 535i/730i, die von Ernst Fuchs , Matazo Kayamo oder César Manrique in Szene gesetzt wurden. "Es ist uns natürlich bewusst, dass es sich bei dem Wagen um ein Stück Kunst handelte", sagt BMW-Motorsportchef Jens Marquardt: "Doch für uns war wichtig, dass bei dem Rennwagen weder das Gewicht noch die Aerodynamik angetastet werden. Zwischen grüner und schwarz-weißer Flagge ist es kein Stück Kunst, sondern ein Rennwagen." Vor dem Rennen hatte der BMW M6 GTLM in Daytona zum Favoritenkreis gezählt - konnte sich bei dem Rennen mit 21 Gelbphasen und mehr als 12 Stunden Dauerregen nach 652 Runden jedoch kaum in Szene setzen. Überhaupt haben die BMW Art Cars bei ihren Rennauftritten rund um die Uhr ihre Probleme. Auch der von Roy Lichtenstein bemalte BMW 320i tat sich beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Jahre 1977 schwer und das spektakuläre BMW M1 Art Car von Andy Warhol hatte in Le Mans 1979 nicht mehr als die Zielflagge gesehen. Der bis dato letzte Art Car Einsatz datiert auf das Jahr 2010 zurück, als BMW Motorsport mit dem von Jeff Koons besonders spektakulär gestalteten BMW M3 GT2 Art Car in Le Mans angetreten war. Jetzt warten alle auf Art Car Nummer 18. Er wird Ende Mai in China feierlich präsentiert und soll dann beim Finale der Tourenwagensaison in Macao im November antreten. Vielleicht gibt es - abgesehen von rasender Kunst - diesmal ein Platz auf dem Podium. Stand: 19.03.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller https://goo.gl/Q96B84 Ort: München