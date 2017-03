Ford Mustang Eleanor

In einigen Filmen wurden Autos zu gefeierten Hauptdarstellern und ließen selbst renommierte Akteure im Schatten stehen. Genau so ein Filmauto ist der Ford Mustang GT 500, der in der Neuauflage des Hollywood-Streifens "Nur noch 60 Sekunden" Anfang der 2000er Jahre die Hauptrolle laut- und PS-stark an sich riß. Der originale Titel "Gone in 60 Seconds" basiert dabei auf einer Warnung, die im Originalfilm von 1974 auf einer Anzeigetafel für die Zuschauer bei einem Autorennen zu sehen ist: "Schließen Sie ihr Auto ab, sonst kann es innerhalb von 60 Sekunden weg sein". Im Remake des Streifens hat Hauptdarsteller Memphis Raines alias Nicolas Cage eine pseudo-erotische Beziehung mit einem ganz besonderen Mustang GT 500. Als Cage seiner Eleanor über die knackigen Rundungen streichelt, knistert es nicht nur bei Fans von amerikanischen Muscle Cars. "Es wird eine Spazierfahrt, Eleanor. Wir gleiten einfach dahin", haucht Cage der attraktiven Autodame zu. Eleanor ist die eigentliche Hauptdarstellerin. Um seinen Bruder zu retten, muss Ex-Ganove Raines in einer Nacht 50 Luxuskarossen klauen. Zusammen mit einem Team voller ausgefuchster Autodiebe legt Raines los, obwohl die Polizei den Autoknackern immer dicht auf den Fersen ist. Zur Tarnung erhalten alle Autos Frauennamen - Stacey, Tanya, Shannon und eben Eleanor. Bei der Masse an Traumwagen, die im Film zu sehen sind, läuft jedem Autofan das Wasser im Mund zusammen. Das letzte Auto, das geklaut werden muss, ist Eleanor, im Originalfilm ein 73er Ford Mustang und im Remake ein 67er Shelby GT. Der schnittige Shelby GT 500 wurde zu einem der berühmtesten Filmautos aller Zeiten. Wer will, kann eine ähnlich erotische Beziehung mit seiner ganz eigenen Eleanor eingehen. Fusion Motors aus Chatsworts nahe der Ost-West-Verkehrsader 118, rund eine halbe Stunde nördlich von Hollywood und Beverly Hills, baut den spektakulären US-Sportler mit offizieller Konzession nach. An sich ist Fusion Motors einer der exklusivsten Mehrmarkenhändler an der amerikanischen Westküste. Unter einem Dach gibt es hier vom 250.000 Dollar teuren BMW Z8 über schnöde Ferrari 458 Italia bis hin zu Nobelkarossen von Bentley oder Rolls-Royce alles, was die Herzen finanzstarker Autosammler begehrt. "Wir verkaufen hier eigentlich alles, was exklusiv und teuer ist", sagt Chefverkäufer Steve Feldman.

Das teuerste Modell im aktuellen Fuhrpark ist ein Koenigsegg CCXR - in schwarz mit rotem Leder für über vier Millionen Dollar

Auch exklusive Mercedes G-Klassen, Range Rover oder seltene Luxuslimousinen wie zwei Maybach 62 S Landaulets aus den Jahren 2009 und 2012 werden aktuell angeboten. Das teuerste Modell im aktuellen Fuhrpark ist ein Koenigsegg CCXR - in schwarz mit rotem Leder für über vier Millionen Dollar. Ein silberner Koenigsegg Trevita fuhr für 4,8 Millionen Dollar gerade in die Garage eines Prominenten. In diesem Sommer machte Wazana das Geschäft seines Lebens. "Wir haben einen McLaren P1, einen Porsche 918 Hybrid und einem besonders seltenen Ferrari verkauft", schaut er auf das 4,2-Millionen-Dollar-Business zurück: "So viel haben wir an einem Tag noch nie umgesetzt." Doch damit nicht genug. Seit einem Jahr macht die Fusion Motor Company aus heruntergerockten und zerborstenen Mustang-Oldies spektakuläre Eleanor-Modelle. Dazu hat Firmenchef Yoel Wazana zwei Blocks entfernt eigens eine neue Produktionsstätte gebaut, in der ab dem Frühjahr die exklusiven Eleanors parallel produziert werden - natürlich weiterhin in reiner Handarbeit. Der Kunde hat die Wahl und kann sich Farbe, Ausstattung und sogar die Motorisierung aussuchen. Schluss ist erst beim komplett ausgestatteten Ford Mustang Eleanor mit 750-Kompressor-PS, Sechsgangschaltung und schwarzer Volllederausstattung. Da würde auch Nicolas Cage wieder feuchte Hände bekommen. Auf dem Parkplatz hinter der neuen Produktionshalle stehen rund ein Dutzend historischer Ford Mustang der Baujahre 1967/68, die schon weitaus bessere Zeiten gesehen haben. Sie sind verrostet, zerborsten und ohne Motor oder Räder, alles andere als fahrbereit. Kaum zu glauben, dass daraus sexy Muscle Cars werden sollen, die einem ebenso den Atem rauben, wie Nicolas Cage in "Only 60 seconds". "Die Preise für diese alten Mustangs sind selbst im schlechten Zustand durch die Decke gegangen", sagt Wazana: "Unter 10.000 Dollar geht da nichts mehr, so kaputt diese auch sind." Die Nachfrage nach der spektakulären Eleanor ist riesig und die Kapazitäten sind begrenzt. Die ersten zwölf Power-Mustangs wurden zu Preisen von 190.000 bis 250.000 Dollar bereits verkauft. Stand: 26.02.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Chatsworts