Wer schon einen Jet besitzt, einen Fuhrpark mit Bugatti, Rolls-Royce, Range Rover und Mercedes G-Klasse sein Eigen nennt, der sollte sich beeilen. Mercedes legt kurz vor der Ablösung der G-Klasse durch die Nachfolgegeneration im kommenden Jahr eine spektakulär exklusive Maybach-Edition auf - streng limitiert auf 99 Stück.

Das 5,34 Meter lange Mercedes Maybach G 650 Landaulet kombiniert die distinguierte Eleganz einer staatstragenden Repräsentationslimousine wie einst 300d oder 600er Pullman mit den endzeittauglichen Offroadgenen des G 500 4x42. Noch Fragen? "Wir haben mit dem Fahrzeug etwas Einzigartiges erschaffen" erklärt G-Klasse-Marktingmanager Ian James, "indem wir einen Offroader und ein Landaulet kombiniert haben."

Sechsliter-V12-Doppelturbo, 463 kW/630 PS und 1.000 Nm maximales Drehmoment klingen schon spektakulär genug - gibt es aber alles schon beim G-Klasse-Topmodell AMG G 65. Für einen Kaufpreis von rund 500.000 Euro gibt es beim Maybach-Landaulet dazu die Technik des Mercedes G 500 4x42 und noch viel mehr. Denn Details wie die geländetauglichen Portalachsen, elektronische Dämpfer oder die um 25 Zentimeter verbreiterte Spur sind bei weitem nicht so beeindruckend wie der um 60 Zentimeter verlängerte Radstand, die komplette Maybach-Ausstattung hinter der Trennscheibe oder das Stoffdach, das den Himmel über den Fondinsassen in knapp 30 Sekunden freigibt.

Damit es auch im härtesten Gelände kein Halten mehr gibt, wurden nicht nur Portalachsen verbaut, sondern auch mächtige Geländereifen im Format 325/55 R 22 aufgezogen. Bodenfreiheit: fast ein halber Meter. Gut, dass es elektrisch ausfahrbare Trittbretter gibt.



Wie von Geisterhand geht es selbst durch das härteste Gelände und die Natur ist zum Greifen nahe



So klettert der 3,3 Tonnen schwere Koloss über alles weg, was sich ihm in den Weg stellt. Spektakulärer denn je sind dabei die Geländegängigkeit oder der Luxus für die Passagiere in der zweiten Reihe, denn die besten beiden Plätze in dem G-Landaulet sind im Fond. Die Sitzanlage mit Liegefunktion kennt man bereits von der Maybach-Limousine. Doch wenn es zur Fotosafari in den Busch oder zu einer Ausfahrt durch die Dünen geht, sollte man zum kompletten Genuss das Dach hinter einer hochfahren Trennscheibe elektrisch öffnen.

"Das Dach ist das aus dem ehemaligen G-Klasse Cabrio", sagt G-Klassen-Baureihenleiter Gunnar Güthenke: "Wir haben zudem einen verlängerten Radstand von 3,43 Metern. Dazu gibt es für die Passagiere hinten Massagesitze, eine eigene Klimatisierung und das Entertainment aus der aktuellen S-Klasse." Damit die Optik stimmt, gibt es vor der abdunkelbaren Trennscheibe ein dupliziertes Armaturenbrett nebst Haltegriffen und Handschuhfächern von der G-Klasse. Über die Taster, die sonst die Sperren bedienen, lässt sich die Innenbeleuchtung schalten und das Stoffdach bedienen.

Ein Knopfdruck und das bequeme Gestühl bewegt sich nahezu in eine Liegeposition. Ganz nach persönlichen Vorlieben werden die beiden Sitze beheizt, belüftet oder mit einer Massagefunktion geknetet. Dabei geht es wie von Geisterhand selbst durch das härteste Gelände und die Natur ist zum Greifen nahe, während der Fahrer im Volant den Weg durch unwegsamstes Geläuf bahnt. Geröll, tiefe Wasserdurchfahrten und weiche Sanddünen - alles kein Problem.

So überrascht es auch nicht, dass viele Kunden wohl aus dem Vereinigten Arabischen Emiraten kommen werden und sich den ab Herbst erhältlichen Luxus-Kraxler in den eigenen Fuhrpark holen. So kraftvoll die V12-Motorisierung des Maybach G 650 Landaulets mit seinen 630 PS und 1.000 Nm maximalem Drehmoment ab 2.300 U/min auch sein mag: Für die Autobahn ist der Koloss kaum gedacht. Bei 180 km/h wird abgeregelt und bei geöffnetem Dach weht es schon ab mittleren Tempi stürmisch durch den Luxusfond.