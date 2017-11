Wer kein Glück beim limitierten BMW M4 GTS mit seiner 500 PS starken Wassereinspritzung hatte und sich bisher nicht für den kaum blasseren BMW M4 CS begeistern konnte, dessen Herz lässt sich vielleicht durch zwei Türen mehr erwärmen. Egal ob Kinder, Jacken oder zusätzliches Gepäck auf die Rückbank sollen - zwei Fondtüren sind eine allemal praktische Angelegenheit im Alltag. Und über die können sich Interessenten des neuen BMW M3 CS freuen. Der nachgeschärfte M3 bietet bekannte Antriebstechnik mit einigen optischen wie technischen Finessen und einem kaum spürbaren Leistungsnachschlag auf 338 kW/460 PS und ein maximales Drehmoment von 600 Nm. Der neue BMW 3er und später auch ein neuer M3/M4 stehen ab Anfang 2019 vor der Tür. Der BMW M3 CS ist nach seinem Produktionsstart im März 2018 auf eine Anzahl von rund 1.200 Fahrzeugen begrenzt. Der sportliche BMW-Viertürer beschleunigt in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von abgeregelten 280 km/h. Karosserieteile wie Motorhaube, Dach, Frontsplitter und Heckdiffusor bestehen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff und sparen so eher imageträchtige denn dynamisch erfahrbare zehn Kilogramm Gewicht. Geschaltet wird per siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe. Prächtige Verzögerungen sind garantiert, denn serienmäßig verfügt der BMW M3 CS über eine Compound-Bremsanlage mit Vierkolben-Bremssätteln vorne und Zweikolben-Bremssätteln an der Hinterachse. Zudem läuft das Sondermodell der M GmbH auf einem mattgrauen Leichtmetallrad (19 Zoll vorne, 20 Zoll hinten). Wahlweise wird der BMW M3 CS auf Kundenwunsch für den ambitionierten Rennstreckeneinsatz auch mit Michelin Sport-Straßenreifen geliefert. Ab Werk verfügt der Bayer weiterhin über Ausstattungsdetails wie Sportledersitze, Alcantara-Applikationen im Innenraum, LED-Scheinwerfer und Navigationssystem. Offiziell ist der Preis noch unbekannt, doch es ist anzunehmen, dass der Aufpreis des BMW M3 CS gegenüber dem normalen M3 genauso astronomisch sein wird, wie bei dem Bruderpaar M4 CS und M4. Dort liegt das CS-Aufgeld bei knapp 40.000 Euro - heißt, der BMW M3 CS würde wohl bei rund 115.000 beginnen. Der normale BMW M3 startet als 431 PS starker Handschalter bei 77.500 Euro. Stand: 21.11.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller https://goo.gl/2ybaHn Ort: München