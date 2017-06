Der neue 5er BMW ist prächtig angekommen. Bereits der Vorgänger fuhr Audi A6 und Mercedes E-Klasse davon und die neue Generation legt noch einen oben drauf. Nach Limousine und Kombiversion kommt jetzt der 5er GT, der warum auch immer jedoch 6er Gran Turismo heißt. Der Grund: BMW erhebt sein neues Luxuscoupé vom Sechser zum Achter. Die freie Sechser-Position in der Nomenklatur füllt der Schrägheck-Fünfer. Wieso der aber 6er GT heißt, versteht so recht niemand. Klar ist: BMW will seinen GT höher positionieren, um damit Audi A7, Porsche Panamera Sport Tourismo und Mercedes CLS anzugreifen. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist der neue BMW 6er Gran Turismo deutlich um neun Zentimeter auf 5,09 Meter gewachsen. Trotzdem hat der Bayer um 150 Kilogramm abgespeckt, was zusammen mit der optionalen Allradlenkung zur fahrdynamischen Handlichkeit beitragen dürfte. Die gute Nachricht: Der weder schick, noch elegant noch sportlich gezeichnete BMW 5er GT wird endlich eingestellt. Mit unbestrittenen Qualitäten im Innenraum ein echter Volltreffer, überzeugte der 5er GT als raumfunktionales Konzept dagegen niemanden. Er war schlicht zu unansehnlich. Damit ist es nun vorbei, denn sein Nachfolger rollt an. Von vorne ein echter 5er-Zwilling, präsentiert sich die Schrägheckversion mit einem nun deutlich sehenswerteren Rücken flacher als zuvor. Zur Designikone taugt das Oberklassemodell zwar immer noch nicht - aber wegschauen muss auch niemand mehr. Die Angebotspalette beginnt zum Marktstart bei 62.300 Euro mit dem BMW 630i GT, der alles andere als luxuriös von einem Vierzylinder mit zwei Litern Hubraum und 258 PS angetrieben wird. BMW 640i GT (ab 68.100 Euro) und 630d GT (ab 66.900 Euro), wahlweise mit Hinterrad- und Allradantrieb (für 2.700 Euro Aufpreis) zu bekommen, bieten immerhin sechs Brennkammern. Doch damit gegen einen Audi S7, den über 600 PS starken Audi RS7 mit stark konturierten Radhäusern oder gar einen Porsche Panamera Sport Turismo mit ebenfalls bis zu 600 PS anzutreten, erscheint eher wie ein Wunschtraum vom Münchner Petuelring. Zu Beginn kommenden Jahres könnte zumindest der 400-PS-Powerdiesel ein konkurrenzfähiges Dieselangebot für Leistungshungrige sein. Doch bei den Benzinern gibt es aktuell nichts oberhalb des 340 PS starken 640i GT. Während sich in Europa die meisten Kunden ohnehin für den 265 PS starken 630d GT mit Allradantrieb entscheiden werden, dürfte der BMW 640i Gran Turismo gegenüber der leistungsstarken Konkurrenz insbesondere in den USA und Asien kaum reichen. Alle BMW 6er GT bieten üppige Platzverhältnisse, eine umfangreiche Serienausstattung mit LED-Scheinwerfern, Navigation, elektrischen Ledersitzen und Klimaautomatik. Der Kofferraum ohne übergewichtige Doppelklappe wuchs auf ein Volumen von 610 bis 1.800 Litern. Seine offizielle Weltpremiere feiert der BMW 6er Gran Turismo auf der Internationalen Automobilausstellung Mitte September in Frankfurt. Im November kommt er in den Handel. Stand: 17.06.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller