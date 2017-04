Unterwegs im Weltenbummler Porsche 944 Turbo

An einer Steigung kurz vor dem Nordkap macht der "Tiroler Adler" schlapp. Der tiefe Schnee wird dem Porsche 944 Turbo zum Verhängnis: Nichts geht mehr. Das Transaxle-Prinzip - also Motor vorne, Getriebe hinten - macht die Sache nicht besser. Es fehlt einfach am dringend benötigten Gewicht auf der Hinterachse, um die lange Anhöhe zu überwinden. Letztendlich macht ein Abschleppseil am Haken eines Porsche Panamera 4S den Weltenbummler wieder flott und die Reise zum nördlichsten Festlandpunkt Europas kann weitergehen. Die Natur ist hier unwirklich, rau und wirsch. Der Wind peitscht ins Gesicht und die kleinen Eiskugeln malträtieren die Haut wie Mini-Schrottkugeln. Der wie eine Litfaßsäule beklebte Porsche 944 mit dem tierischen Spitznamen ist nicht irgendein Auto aus Zuffenhausen. Vor 31 Jahren schaffte der 220 PS starke Sportwagen drei Einträge in das Guinnessbuch der Rekorde: erste Weltumrundung eines Autos im Winter, erste Weltumrundung eines Autos mit Katalysator und schnellste Weltumrundung eines serienmäßigen Autos. In 31 Tagen schaffte der Österreicher Gerhard Plattner die 41.140 Kilometer. Jules Vernes Romanheld Phileas Fogg brauchte 80 Tage für dieses Kunststück. Um die Rechtmäßigkeit der Rekordfahrt zu beweisen, ging Plattner in Reno sogar zur Polizei, um einen Strafzettel mit Datum und Uhrzeit zu bekommen. "Die haben nur gelacht und mir dann eine Verwarnung ausgesprochen. So hatte ich mein offizielles Dokument für das Guinnessbuch der Rekorde", erinnert sich der Tiroler. Doch die Geschwindigkeit ist nur ein Teil der Erfolgsstory. "Bleifrei um die ganze Welt" prangt in grünen Buchstaben auf dem weißen Lack. Mit der Marathon-Fahrt durch fünf Kontinente und Temperaturunterschied von -28 bis +41 Grad wollte Porsche die Leistungsfähigkeit des Katalysators auch unter extremen Bedingungen unter Beweis stellen. Denn die Autofahrer standen der neuen Technik, die Mitte der 1980er Jahre in die Fahrzeuge integriert wurde, skeptisch gegenüber. Der deutsche Autofahrer befürchtete Leistungsverlust und unzuverlässige Technik. "Nein, diesen neumodischen Kram brauche ich nicht", tönte es aus allen Ecken der Republik. Mit der Rekordfahrt wollte der schwäbische Autobauer diese Bedenken zerstreuen. Porsche selbst ging dabei mit gutem Beispiel voran: Anfang Februar 1986 ordnete der Vorstand an, dass alle Dienstwagen nur noch mit Katalysator bestellt werden durften.

Am 28. Februar 1986, genau zum 100. Jahrestag der Erfindung des Automobils, erreichte Plattner wieder den Start-Punkt seiner Reise

Die Route der Rekordfahrt führte durch fünf Kontinente: Die afrikanische Wüste und der australische Outback waren genauso Teil der Fahrt, wie das eiskalte Oslo. Trotz aller Strapazen lief alles glatt. Doch ausgerechnet in der Nähe von Hamburg wäre das Unterfangen beinahe zu Ende gewesen: Auf der Autobahn scherte ein Lkw direkt vor dem Porsche aus, um einen anderen Brummi zu überholen - bei Tempo 200 ein Horrorszenario. Plattner blieb nur noch der Weg auf den Mittelstreifen, dort sorgte ein Stein für weitere Schwierigkeiten und das Rekord-Fahrzeug machte Bekanntschaft mit der Leitplanke. Noch heute ziert eine Delle den vorderen linken Kotflügel. "Da haben mir Erfahrung und Glück geholfen", erinnert sich Gerhard Plattner. Danach ging es im Großen und Ganzen unfallfrei weiter. Im Süden Argentiniens erspähte der Rekordfahrer eine Pinguin-Kolonie und steuert sein Fahrzeug sachte hinein. Die Seevögel nahmen den Besuch ganz locker. "Die waren total entspannt und neugierig, aber heute geniere ich mich ein bisschen für diese Aktion. Ich dachte halt, dass das Motiv für ein Photo ganz gut wäre", sagt Gerhard Plattner. Weiter ging es: Am 28. Februar 1986, genau zum 100. Jahrestag der Erfindung des Automobils erreichte Plattner den Start-Punkt seiner Reise. Die Technik hat den Härtetest bestanden. Eine Fahrt mit diesem automobilen Langstrecken-Veteranen ist auch heute noch ein Erlebnis. Instinktiv erwartet man, das Wüstensand aus dem Handschuhfach bröselt, sobald man die Hartplastik-Klappe öffnet. Die Sitzposition ist gut und dass das Lenkrad nicht in Länge und Höhe verstellbar ist, stört nicht. Heute hat der Weltenbummler-Porsche rund 167.000 Kilometer auf der Uhr und der Motor schnurrt immer noch wie am ersten Tag - auch wenn die Porsche-Puristen ob des Audi-Vierzylinders die Nase rümpfen. Die 220 PS haben mit dem rund 1.2 Tonnen schweren Fahrzeug wenig Probleme. Die Schaltung ist knackig und die Lenkung einigermaßen direkt, wie man es von einem Oldtimer erwarten darf. Der alte Herr ist ohnehin noch ziemlich rüstig. Der Porsche 944 Turbo hat Temperament, das sich bei der Kombination schnelle Kurven und viel Schnee ziemlich schnell bemerkbar macht. Wer im falschen Moment zu stark auf das Gaspedal steigt, wird mit einem veritablen Heckschwenker "belohnt". Allerdings ist der 944er gutmütiger als ein Porsche 911 aus dieser Zeit und lässt sich mit einer schnellen Gegenlenkbewegung wieder zurück in die Spur bringen. Doch die Diva aus Zuffenhausen hat ihre Marotten damit immer noch nicht ganz abgelegt: Selbst Spurrillen und unterschiedliche Reibwerte der Fahrbahnoberfläche lassen das Hinterteil zucken. Doch nach einer Weile ist man die Launen des Veteranen gewöhnt. Stand: 06.04.2017 Text: Wolfgang Gomoll